الشتاء يبدأ مهامه بسحب عالية وكتل باردة.. موعد قريب مع الأمطار الغزيرة!

2020/11/03 | 08:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض مدن البلاد، مع تأثير منخفض جوي قادم من تركيا يومي الأربعاء والخميس.



وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (3 تشرين الثاني 2020)، إنه "تشير التوقعات إلى استمرار الاجواء الغير مستقرة في مدن شمال ووسط البلاد والاجزاء الغربية خلال هذا الاسبوع ويستمر ظهور السحب العالية والمتوسطة"، مبينا أنه "ستتأثر مدن الشمال خلال يومي الاربعاء والخميس بامتداد منخفض جوي من تركيا ترافقه كتله هوائية باردة ورطبة ليسبب تساقط أمطار مصحوبة بالبرق والرعد، وغزارة واردة في المناطق المذكورة، كما يتوقع تساقط زخات من الامطار في اماكن متفرقة من وسط البلاد والاجزاء الغربية خلال تأثير المنخفض".

وتابع السلامي، "ستتأثر معظم مدن البلاد بمنخفض جوي ثانٍ، مصحوب بكتلة باردة ورطبة أكثر فاعليه الأسبوع القادم، ليكون مصحوبا بموجة أمطار مختلفة الشدة ليطال تأثيره عموم مناطق البلاد، مع غزارة واردة ايضا، فيما ستشهد الفترة بين 10 تشرين الثاني الحالي وحتى مطلع ديسمبر المقبل تزايدا في فاعلية الحالات الممطرة".

واشار السلامي إلى أنه "تشير خرائط الحرارة إلى استمرار تذبذب الدرجات، وذلك بسبب المنخفضات الجوية المؤثرة وتفاعل الكتل المدارية وهي من الايجابيات بطبيعة الحال"، مبينا أن "مفاجئات الخريف واردة جدا وتحتاج متابعة مستمرة".

خارطة بتراكم الأمطار حتى منتصف الشهر من النموذج الأميركي:

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