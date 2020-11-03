الكاظمي يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده

2020/11/03 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف سياسي عراقي بارز، عن فحوى اتصال هاتفي جرى بينه وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الكاظمي ابلغه بأنه بدأ يشعر بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اتصالا هاتفيا جمعه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الأول وتحدث اليه الأخير بأنه يريد انهاء مهمته في رئاسة الحكومة سريعا والوصول الى الانتخابات”.

وأضاف الاعرجي، “قلت للكاظمي إن الانتخابات لن تجرى في موعدها”، مبينا أن “الكاظمي رد علي واكد أنه بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران 2021”.

ولفت إلى أن “القيادات الشيعية من الصف الأول لن تشارك في الانتخابات المقبلة بسبب قانون الانتخابات”، مشيرا إلى أن “القانون تم وضعه لتغيير الخارطة السياسية”.



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