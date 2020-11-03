2020/11/03 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة-واع

بدا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن متقدما بفارق طفيف على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وأظهر استطلاع أن نتيجة المرشحين متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.

وقبل أسبوع، أظهر استطلاع "نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث.

وأشار الاستطلاع إلى أن 50 في المئة من الناخبين المرجحين يساندون بايدن في حين يؤيد 46 في المئة ترامب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49 في المئة لبايدن و47 في المئة لترامب.

أما في أريزونا، فقد أجري الاستطلاع في الفترة نفسها وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49 في المئة على ترامب الذي حصل على 47 في المئة.

وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد بايدن 49 في المئة مقابل 48 في المئة لترامب.

وأوضح استطلاع أخير أجري على مستوى البلاد أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52 في المئة إنهم يدعمونه بينما قال 44 في المئة إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.

وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد في الفترة من 29 اب إلى الثاني من تشرين الثاني وشمل 1333 شخصا بينهم 914 ناخبا مرجحا، وهو يحمل هامش خطأ بواقع أربع نقاط مئوية.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل اعلام: بايدن يتقدم على ترامب بفارق طفيف في فلوريدا عشية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل اعلام: بايدن يتقدم على ترامب بفارق طفيف في فلوريدا عشية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).