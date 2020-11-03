2020/11/03 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان هناك عدم وضوح وضياع للحقيقة بشأن الأرقام الصحيحة عن حجم الأموال المتوفرة لدى الحكومة والخزين الحقيقي الموجود في البنك المركزي، لافتا الى ان ماتطلبه الحكومة من أموال في قانون الاقتراض مبالغ فيها جدا.

وقال المرشدي لـ /المعلومة/، ان “الاقتراض سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة في العراق، خاصة ان ماطلبته الحكومة من أموال مبالغ فيها”.

وأضاف ان “الاقتراض يجب ان يكون بحسب حدود الأرقام المطلوبة لتسديد الرواتب والضروريات، حيث هناك مشكلة في مصداقية التصريحات الناتجة من الحكومة”.

وبين ان “الحكومة ومؤسساتها وخاصة البنك المركزي لاتعطي الأرقام الحقيقية عن الأموال المتوفرة والخزين المالي لديها، وهو ماتسبب بعدم ثقة البرلمان بما تطلبه الحكومة وتشكيك بمصداقيتها”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشدي: لاتوجد ارقام حقيقية عن الاموال المتوفرة والخزين الحقيقي لدى الحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشدي: لاتوجد ارقام حقيقية عن الاموال المتوفرة والخزين الحقيقي لدى الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).