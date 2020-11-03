المالية النيابية: الحكومة تنوي عدم ارسال موازنة 2021 للبرلمان

2020/11/03 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن عزم الحكومة عدم ارسال موازنة 2021 وتسييرها بالاعتماد على القروض، مؤكدا ان اللجنة ستحول دون مرور هذا المشروع.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، ان “قانون الاقتراض والمعونات الميسرة يشير بان الحكومة الكاظمي لاتنوي ارسال أي موازنة لعام 2021”.

واضاف ان “الكاظمي يحاول تسيير العام المقبل بالاعتماد على القروض”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستصوت على قانون الاقتراض خلال اسبوعين وفق الحاجة الفعلية وليس الارقام التي طلبتها الحكومة”.

واوضح كوجر ان “اللجنة ستحول دون مرور العام المقبل من دون موازنة ولن تسمح بمرور عامين من دون موازنة”.

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