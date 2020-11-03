تصريحات “خطيرة” من المالية النيابية: موازنة 2021 قد تواجه مصير 2020.. والاقتراض قد يعيش عامًا جديدًا!

2020/11/03 | 08:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن عزم الحكومة عدم ارسال موازنة 2021 وتسييرها بالاعتماد على القروض، مؤكدا ان اللجنة ستحول دون مرور هذا المشروع.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، ان “قانون الاقتراض والمعونات الميسرة يشير بان الحكومة الكاظمي لاتنوي ارسال أي موازنة لعام 2021”.

واضاف ان “الكاظمي يحاول تسيير العام المقبل بالاعتماد على القروض”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستصوت على قانون الاقتراض خلال اسبوعين وفق الحاجة الفعلية وليس الارقام التي طلبتها الحكومة”.

واوضح كوجر ان “اللجنة ستحول دون مرور العام المقبل من دون موازنة ولن تسمح بمرور عامين من دون موازنة”.

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