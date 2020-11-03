طقس العراق : منخفض جوي قادم من تركيا مع فرصة ل تساقط الامطار

2020/11/03 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض مدن البلاد، مع تأثير منخفض جوي قادم من تركيا يومي الأربعاء والخميس.



وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “تشير التوقعات إلى استمرار الاجواء الغير مستقرة في مدن شمال ووسط البلاد والاجزاء الغربية خلال هذا الاسبوع ويستمر ظهور […]

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