الزراعة النيابية تحذر: سنلجأ للاستيراد ما لم تسدد مستحقات الفلاحين

2020/11/03 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الثلاثاء، احجام الفلاحين والمزارعين عن الزراعة ما لم يتم تسديد مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدة أن البلاد ستضطر في هذه الحالة إلى الاستيراد وتبديد العملة الصعبة.





وطالب رئيس اللجنة سلام الشمري، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (3 تشرين الثاني 2020) الحكومة بالاسراع في دفع مستحقات المزارعين المتأخرة لعامي 2019 و2020.





وشدد على أهمية التفات وزارة الزراعة لدعم الفلاحين من خلال توفير جميع مستلزماتهم الضرورية لانجاح الموسم الزراعي كالبذور والسماد ودعم المخرجات لتطمين المزارع العراقي.

واكد انه في حال احجام الفلاحين والمزارعين عن الزراعة، ستضطر البلاد إلى الاستيراد وهدر المال العام وتبديد العملة الصعبة.

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