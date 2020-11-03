نواب: اميركا تواصل خرقها للسيادة وارتكاب الجرائم والحكومة ملزمة بإخراج قواتها

2020/11/03 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد أعضاء في البرلمان، ان الجانب الأميركي يواصل انتهاكه لسيادة العراق وخرق اجوائه وارتكاب الجرائم من دون أي حساب، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بما صوت عليه مجلس النواب من قرار يلزم السلطة التنفيذية بإخراج القوات الاميركة من العراق.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي لـ /المعلومة/، ان “ أميركا خرقت المواثيق والمعاهدات مع الحكومة العراقية بما فيها الاتفاقيات التي تتواجد بموجبها داخل العراق، بعد انتهاكها للسيادة واجواء البلاد واستهدافها للحشد الشعبي وخاصة القادة الشهداء أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

من جهته، شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، على ضرورة اخراج القوات الأميركية من العراق”، لافتا الى ان “ملف اخراج تلك القوات مازال قائما ويحظى باهتمام كبير داخل البرلمان من اجل الزام الحكومة بتنفيذه”.

الى ذلك، حذر الخبير الأمني، امير عبد المنعم الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، من “استمرار الدعم الأميركي لعناصر داعش الإرهابية في المناطق الغربية وقرب الشريط الحدودي، واستهداف القطعات الأمنية وخاصة معسكرات الحشد الشعبي بالطائرات المسيرة”، موضحا ان “عشرات الطلعات الجوية تسجل يوميا للجانب الأميركي من دون ان يكون هناك أي موقف للحكومة”.



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