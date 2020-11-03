البرلمان يكشف سببًا محوريًا يسلب ثقته بالحكومة على الصعيد المالي

2020/11/03 | 09:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان هناك عدم وضوح وضياع للحقيقة بشأن الأرقام الصحيحة عن حجم الأموال المتوفرة لدى الحكومة والخزين الحقيقي الموجود في البنك المركزي، لافتا الى ان ماتطلبه الحكومة من أموال في قانون الاقتراض مبالغ فيها جدا.

وقال المرشدي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “الاقتراض سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة في العراق، خاصة ان ماطلبته الحكومة من أموال مبالغ فيها”.

وأضاف ان “الاقتراض يجب ان يكون بحسب حدود الأرقام المطلوبة لتسديد الرواتب والضروريات، حيث هناك مشكلة في مصداقية التصريحات الناتجة من الحكومة”.

وبين ان “الحكومة ومؤسساتها وخاصة البنك المركزي لاتعطي الأرقام الحقيقية عن الأموال المتوفرة والخزين المالي لديها، وهو ماتسبب بعدم ثقة البرلمان بما تطلبه الحكومة وتشكيك بمصداقيتها”.

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