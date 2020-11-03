جدار الرياح.. علماء يبنون جهازا قادرا على

2020/11/03 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء أميركيون من بناء أكبر جهاز محاكاة للرياح في العالم، والذي يملك قدرة على توليد رياح وأعاصير تصل سرعتها إلى 157 ميلاً في الساعة (70 متر / ثانية) ، أي ما يعادل إعصار ا من الدرجة الخامسة.

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