حريق داخل الهيأة العامة للضرائب وسط بغداد

2020/11/03 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حادث الحريق داخل الهيئة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد في الطابق الرابع والدفاع المدني يستنفر فيهرع الى موقع الحريق للسيطرة على النيران بقيادة واشراف السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

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