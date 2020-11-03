هجوم فيينا.. أول صورة للمنفذ وينتمي لداعش

2020/11/03 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لعلع الرصاص ودب الهلع في النفوس وسقط قتيلان، أحدهما نمساوي عشريني العمر، والثاني واحد من الارهابيين.

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