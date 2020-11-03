زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة جنوب ايران

2020/11/03 | 09:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء منطقة تنك ارم التابعة لمحافظة بوشهر جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة الثالثة و 41 دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الدقيقة 11 بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 5 كم من سطح الارض وكان مركزه في منطقة تنك ارم على بعد 20 كم من مدينة برازجان و 54 كم من مدينة بوشهر مركز المحافظة.



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