ساعات صعبة في فيينا .. هجمات منفصلة في ستة مواقع

2020/11/03 | 09:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه "حصل إطلاق نار في ستّة مواقع" وقد "توفي شخص واحد وأصيب عديدون" آخرون بجروح، مشيرة إلى أنّ "عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً".

وأضافت التغريدة أنّ الهجوم الذي وقع في الساعة الثامنة مساء (21,00 ت غ) شارك فيه "العديد من المشتبه بهم المسلّحين ببنادق".

ووقع الهجوم في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة.



وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

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فيديو يوثق إطلاق رصاص

ردود الفعل الدولية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجوم المروّع" الذي وقع مساء الإثنين في فيينا، واصفاً إياه بـ"العمل الجبان".

وقال ميشال في تغريدة على تويتر إنّ "أوروبا تدين بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية.



أتعاطف مع الضحايا ومع سكّان فيينا بعد الهجوم المروّع هذا المساء.



نحن نقف إلى جانب فيينا".

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحفي إن عددا من الناس لقوا مصرعهم في هجوم بوسط فيينا يوم الاثنين، وإن مسلحا واحدا على الأقل ما زال طليقا.

وكان الوزير قد صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (أو.آر.إف)"استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم.



لم أقصر الأمر على منطقة معينة في فيينا لأن الجناة يتنقلون".

من جانبه، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن إطلاق النار الذي شهدته فيينا "هجوم إرهابي بغيض"، مضيفا أن الجيش سيتكفل بحماية المواقع المختلفة بالعاصمة حتى يتسنى للشرطة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب.

وكتب كورتس على تويتر "نمر الآن بساعات صعبة في جمهوريتنا.



أود أن أشكر كل قوات الطوارئ التي تخاطر بحياتها من أجل سلامتنا وبخاصة اليوم، وستتخذ شرطتنا إجراء حاسما مع مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي البغيض".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل مساء الإثنين تعليقاً على الهجوم المسلّح الذي استهدف مواقع عدّة في وسط العاصمة النمساوية فيينا وأسفر عن قتيل واحد على الأقل أنّ "على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون.



لن نتنازل عن شيء".

وقال ماكرون في تغريدة بالفرنسية وبالألمانية "نحن الفرنسيون نشاطر الشعب النمساوي مشاعر الصدمة والألم (...) بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض للهجوم.



إنّها أوروبا خاصّتنا.



على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون.



لن نتنازل عن شيء".

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجوم المروّع" في فيينا، واصفاً إياه بـ"العمل الجبان".

وقال ميشال في تغريدة على تويتر إنّ "أوروبا تدين بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية.



أتعاطف مع الضحايا ومع سكّان فيينا بعد الهجوم المروّع هذا المساء.



نحن نقف إلى جانب فيينا".

بدوره أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "صدمته وتأثره" جرّاء هذه "الهجمات"، واصفاً في تغريدة الاعتداء بأنّه "عمل جبان وعنيف وحاقد".

وتابع بوريل "أتضامن مع الضحايا وعائلاتهم ومع سكّان فيينا.



نحن نقف إلى جانبكم".

من ناحيته، قال رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي دافيد ساسولي في تغريدة على تويتر إنّه "في كلّ أنحاء قارّتنا، نحن متّحدون ضدّ العنف والكراهية".

وكانت قد أعلنت الشرطة التشيكية أنها باشرت إجراءات تفتيش على الحدود مع النمسا بعد هجوم مسلّح وقع في فيينا.

وجاء في تغريدة أطلقها المتحدث باسم الشرطة التشيكية أنّ "الشرطة باشرت عمليات تفتيش للسيارات والركاب عند النقاط الحدودية مع النمسا، في إجراء احترازي بعد الهجوم الإرهابي في فيينا".

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