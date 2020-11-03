الخيكاني: علامات استفهام كثيرة ازاء ترك الاجواء العراقية مفتوحة للطائرات الاميركية

2020/11/03 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان هناك علامات استفهام كثيرة على اداء الحكومة وخاصة مايتعلق بسيادة العراق وتركها للاجواء مستباحة ومفتوحة امام الطيران الاميركي، في حين ان الغريب في الامر هو عدم التعاقد على شراء اجهزة متطورة للسيطرة على الاجواء.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “البرلمان قد يكون غافلا او ربما هناك صفقات سياسية وراء سكوته على بقاء الاجواء العراقية مفتوحة امام الطيران الاميركي الصهيوني”.

واضاف ان “الحكومة الحالية لم تبادر ولم تفتح ملف الخروق الاميركية في العراق وخاصة الجرائم التي ارتكبتها بحق الحشد الشعبي واغتيالها لقادته واستهداف المعسكرات”.

وبين ان “الايام المقبلة قد تكون مليئة بالمفاجئات من قبل مجرمي واشنطن، خاصة ان الجميع منشغل بمكاسبه السياسية وكيفية الحصول على اصوات الناخبين للفوز بالانتخابات المقبلة، من دون الاكتراث الى ماترتكبه الادارة الاميركية من جرائم داخل العراق”.



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