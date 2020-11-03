رغم توضيح ماكرون.. استمرار دعوات مقاطعة منتجات فرنسا

2020/11/03 | 09:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتستمر دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية محتدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير عابئة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة والتي وصفها البعض بالمتقهقرة.وكان ماكرون قد صرح في مقابلة مع قناة الجزيرة، السبت، أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دون أن يعلن صراحة عن رفضه الإساءة …

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