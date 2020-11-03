هذا ما قاله وزير الصحة بشأن بدء العام الدراسي الجديد

2020/11/03 | 09:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، ان ملف بدء العام الدراسي الجديد مازال يدرس من قبل وزارتي الصحة والتربية، والاجتماعات مستمرة بشأنه.وقال التميمي، في تصريح صحفي ان “وزارة الصحة طلبت بعض التعليمات المطلوب تنفيذها من قبل وزارة التربية”.واضاف، انه “في حال تم تطبيق تلك التعليمات سيناقش موضوع انطلاق العام الدراسي الجديد من …

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