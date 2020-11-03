"الأولى في البلاد".. قرية صغيرة تبدأ الانتخابات الأميركية في منتصف الليل

2020/11/03 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، مطلقين رمزيا الانتخابات الرئاسية.

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