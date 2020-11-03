الرافدين يطلق رواتب الرعاية الاجتماعية

2020/11/03 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق لشهر تشرين الثاني .

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