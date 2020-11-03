الانتخابات الامريكية.. إنطلاق عملية التصويت من قرية صغيرة

2020/11/03 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انطلقت، رمزياً، انتخابات الرئاسة الأميركية، مع بدء إدلاء ناخبي قرية صغيرة تدعى "ديكسفيل نوتش"، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

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