التعليم تكشف عن وظائف للشهادات العليا ومقترح لتوزيع أراضي لموظفي جامعة بغداد

2020/11/03 | 09:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، عن حركة ملاك لاستيعاب درجات وظيفية جديدة لاصحاب الشهادات العليا، فيما افصح عن مقترح لتوزيع اراضي لموظفي جامعة بغداد بدلا مِن الوحدات السكنية المتلكئة.

وقال عبد الصاحب في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك حركة ملاك لاستيعاب درجات وظيفية جديدة لاصحاب الشهادات العليا”، مؤكدا ان “اصرار خريجي الدراسات العليا على التعيين الحكومي بحاجة للمراجعة”.

وأضاف، أن “54 الف طالب قدموا للدراسات العليا والمقاعد المخصصة 14 الف فقط”، مشيرا الى ان “وزارة التخطيط خاطبتنا لعدم توسعة المقاعد المخصصة للدراسات العليا”.

من جانب آخر أوضح أن “هناك مقترح لتوزيع اراضي لموظفي جامعة بغداد بدلا مِن الوحدات السكنية المتلكئة”، لافتا الى ان “مشروع الوحدات السكنية لموظفي جامعة بغداد حقيقي وليس وهمي لكن الشركة تلكات بالتنفيذ”.



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