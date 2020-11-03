2020/11/03 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- بعد مناظرات سياسية وحملات ومناقشات محتدمة، سيتسنى للأمريكيين معرفة رئيسهم الجديد، إن كان الرئيس دونالد ترامب أم المرشح جو بايدن.



لكن بالرغم من تمنيات بعض أتباع السياسة الأمريكية الذين لا يتحلون بالصبر، لا يوجد وقت محدد تبلغ فيه كل ولاية بنتائج الانتخابات، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.



وبدلًا من ذلك، ستبدأ كل ولاية إبلاغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى تعلن نتائج الانتخابات الأمريكية ؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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