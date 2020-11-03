2020/11/03 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – تتجه اللجنة المالية بمجلس النواب إلى الضغط على الحكومة لإرسال موازنة العام المقبل 2021، مؤكدة أنه من دون مشروع موازنة لا يمكن تطبيق الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة.



موازنة 2021 المرتقبة يتوقع أن تتأخر قبل أن تأتي من الحكومة، وقال مقرر اللجنة المالية جمال كوجر لـ صحيفة”الصباح : إن “الحكومة لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوجر : وزير المالية لديه صلاحية الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوجر : وزير المالية لديه صلاحية الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوجر : وزير المالية لديه صلاحية الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).