2020/11/03 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -اكد الخبير القانوني علي التميمي ان تاخر الرواتب..انتهاك لحقوق الإنسان ، مؤكدا ليس مشكلة الموظفين أن يكون هناك عجز مالي .



وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان : تأخر صرف الرواتب يخالف المواد ٣ و٢٣ و ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد ٢ و ٦ و٧ من ميثاق العهد الدولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير قانوني : تأخير صرف رواتب الموظفين يعد انتهاكا لحقوق الانسان وكالة الصحافة المستقلة.

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