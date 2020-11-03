قطار الاقالة يصل إلى رئيس الجمهورية وحزبه يؤكد: لا أحد يستطيع!

2020/11/03 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

المح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار حاجي، الثلاثاء، إلى وجود حراك لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه، مؤكدا أن حزبه لن يسمح بذلك.

وقال حاجي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه /المعلومة/، انه “لا احد يستطيع أن يقيل او يبعد مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح من رئاسة الجمهورية”.

وياتي هذا في وقت تتصاعد المحاولات والمساعي لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

يذكر أن سياسيين اكدوا في وقت سابق بأن الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة ومجلس النواب) جاءت بسلة واحدة ويجب أن تذهب بسلة واحدة، وذلك تعليقا على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.



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