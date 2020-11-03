النزاهة : ضبط مواد باهظة الثمن انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم

2020/11/03 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلنت هيأة النزاهة،عن عملية ضبط مواد باهظة الثمن خاصة بقسطرة الدماغ انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم.



وذكر بيان للهيأة تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء،أن”الدائرة أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق ميسان،التي انتقلت إلى مركز أمراض القلب في المحافظة، تمكَّنت من ضبط موادّ ومستلزماتٍ طبيةٍ خاصَّةٍ بقسطرة الدماغ منتهية الصلاحية، “موضحاً أن “تلك […]

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