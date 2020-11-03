2020/11/03 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – بات تقديم خدمات الهاتف النقال من بين المجالات المربحة والمدرة للإيرادات الكبيرة لأغلب دول العالم، منذ ظهوره على الساحة العالمية قبل عقدين من الزمن؛ وما يثير التساؤل هو أن العراق ما زال حتى الآن من دون شركة هاتف نقال وطنية تسهم بتقديم الخدمة للمواطنين وتحافظ في مجال الاتصالات على الأمن القومي للبلاد.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب : على هيئة الاتصالات العمل على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال وكالة الصحافة المستقلة.

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