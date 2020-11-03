خبير اقتصادي: الحكومة ضخمت حجم الازمة وحلها ليس بالامر الصعب

2020/11/03 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان الازمة المالية التي يمر بها العراق ليست بالحجم الذي ضخمته الحكومة، لافتا الى ان الخروج منها ليس بالامر الصعب لكنه بحاجة الى شخصيات قادرة على اتخاذ القرار المناسب.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة قادرة على تمويل نفسها قبل الوصول الى موعد توزيع الرواتب، لتلافي خلق المشاكل في البلد، حيث ان مايحدث حاليا كأنه امر مفتعل”.

واضاف ان “حاجة البلد شهريا تصل الى اكثر من تريليون ونصف التريليون دينار امر ليس بالصعب، وبالامكان تداركه وتجاوزه من دون تضخيم”.

وبين ان “الحكومة بحاجة الى اتخاذ القرار الصائب وعدم الذهاب نحو المهاترات السياسية بينها وبين البرلمان، خاصة ان الشعب يعاني شهريا من سوء ادارتها للملف المالي، حيث تتوفر الكثير من المنافذ لتجاوز الازمة لكن القائمين على السلطة ربما يتناسون الحلول الانية ويحملون البرلمان كامل المسؤولية”.



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