2020/11/03 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الوزارات التي توالت على الحكم في العراق كانت جميعها تمثل الأحزاب السياسية في العراق ما عدا حكومة أياد علاوي وكان المارينز الأمريكي منتشر على الأراضي العراقية والاتفاقيات التي حدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات العراقية هي منبثقة من الأحزاب السياسية حتى حكومة عادل عبد المهدي التي طالبت الأحزاب السياسية من خلالها بخروج القوات العسكرية الأمريكية من العراق ولم تحدث أية أعمال مقاومة ضد ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستقرار والتعاون أهم المتطلبات الضرورية لفسح المجال أمام حكومة الكاظمي لمواجهة الأزمات القاتلة - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستقرار والتعاون أهم المتطلبات الضرورية لفسح المجال أمام حكومة الكاظمي لمواجهة الأزمات القاتلة - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).