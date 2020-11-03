مخاطر المخدرات على الصحة والمجتمع في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/03 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر المخدرات من المشاكل الصحية والاجتماعية الخطيرة بشكل عام حيث تؤثر على كل المجتمع والعائلة، كما يؤدي ويفرز تعاطي المخدرات إلى العديد من المشاكل الاجتماعية والعنف المجتمعي والصحي والإجهاد وغيرها كما تؤدي إلى التشرد والبطالة والجريمة وتجعل الإنسان مخدر وكسلان وخامل، كما أن المخدرات تؤثر على الأجنة إذا كانت المرأة تتعاطى المخدرات حيث أنها تؤدي إلى التخدير والارتباك وفقدان الذاكرة وإضعاف القدرة ال ......





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