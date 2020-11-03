لجنة الصحة تطالب متظاهري الكليات الصحية عدم التجاوز على رجال الأمن

2020/11/03 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية الى عدم التجاوز على رجال الأمن.



وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء: إنه “في الوقت الذي نؤيد فيه الممارسات الديمقراطية وحق التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة لابنائنا من خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية والتمريضية والتقنية […]

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