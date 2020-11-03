مواجهات ملتهبة في دوري أبطال أوروبا اليوم.. هذه مواعيدها والقنوات الناقلة

2020/11/03 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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تقام اليوم الثلاثاء 03-11-2020، العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة أتالانتا ضد ليفربول، وريال مدريد مع إنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الثالثة، من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم بتوقيت بغداد المحلي

لوكوموتيف موسكو – روسيا × أتلتيكو مدريد – إسبانيا، تقام في التاسعة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

شاختار دونيتسك – أوكرانيا × بوروسيا مونشنجلادباخ - ألمانيا، تقام في التاسعة إلا 5 دقائق مساء، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2HD

ريد بول سالزبورج – النمسا × بايرن ميونيخ – ألمانيا، تقام في (11) مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 5

ريال مدريد – إسبانيا ×انتر ميلان - إيطاليا، تقام في (11) مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي – إنجلترا × أولمبياكوس - اليونان، تقام في (11) مساءً، وتنقل عبر قناة 2HD beIN Sports

بورتو – البرتغال × مارسيليا - فرنسا، تقام في (11) مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 6

ميتييلاند – الدانمارك × أياكس أمستردام - هولندا، تقام في (11) مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3

أتلانتا – إيطاليا × ليفربول - إنجلترا، تقام في (11) مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4

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