أسعار بيع وشراء الدولار محلياً والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم

2020/11/03 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الثلاثاء (03 تشرين الثاني 2020)، أسعار بيع وشراء الدولار والذهب والنفط عالمياً لليوم الثلاثاء.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر بيع الدولار هو 125,500، بينما سعر الشراء، 124,500"، مشيراً إلى أن "سعر اليورو: 100 يورو مقابل 116,55 دولار".

وأضاف، أن "سعر الأسترليني: 100 باوند لكل 129,25 دولار، بينما سعر الليرة التركية: 100 دولار لكل 844,10 ليرة تركية"، مبيناً أن "سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1891,80$".

ولفت البيان إلى أن "سعر برميل نفط الخام برنـت 39,06 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي 36,94 دولار".

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