البدء باعمار ( 400)منزل مدمر في ناحية الشورى جنوب الموصل

2020/11/03 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

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ألموصل /نينا/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن البدء بإعادة إعمار (400) منزل مدمر ضمن حملة الاعمار الثانية في ناحية الشورى 60كم جنوب الموصل وقال الجبوري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن"الملاكات الهندسيَّة والفنيَّة في بلديات نينوى بالتعاون مع شركة الفاو الهندسيَّة باشرت بإعادة إعمار وتأهيل 400 منزل داخل ناحية الشورى التي تعرضت لدمار كبير جراء العمليات المسلحة جنوب الموصل "وأوضاف الجبوري ان"مدة إنجاز هذه المنازل وإعمارها ستستغرق نحو (سبعة ) أشهر وهناك منازل مدمرة اخرى سيتم اعادة إعمارها قريبا بعد عودة أغلب الأسر النازحة الى الناحية "/انتهى

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