2020/11/03 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الهجمات التي وقعت في العاصمة النمساوية فيينا ليلة امس.ونقلت وكالة / شينخوا / عن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الامين العام في بيان أن : الأمين العام يتابع بقلق بالغ الوضع الذي لا يزال يتطور في وسط مدينة فيينا، حيث تم الإبلاغ عن وقوع هجمات عنيفة في عدة أماكن يوم امس الاثنين.وأضاف ان : الأمين العام أدان بشدة هذه الهجمات وأكد مجددا تضامن الأمم المتحدة مع النمسا حكومة وشعبا.



وكان مسلحون هاجموا ليلة امس باسلحة نارية معبدا يهوديا وسط العاصمة النمساوية فيينا.وكشفت الشرطة عن إصابات عديدة في وسط فيينا ناتجة عن اطلاق نار ناصحة المواطنين بتجنب المنطقة.ونقلت وسائل اعلام عن وزارة الداخلية النمساوية قولها ان هناك قتيلا على الأقل في إطلاق النار وسط فيينا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق اممي إزاء الهجمات في فيينا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق اممي إزاء الهجمات في فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).