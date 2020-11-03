هشام السهيل : الرئيس الامريكي القادم سيغير سياسة بلاده في المنطقة

2020/11/03 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب هشام السهيل ان : الرئيس الامريكي القادم سيغير سياسة بلاده في المنطقة وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : لا اعتقد ان السياسة الامريكية تختلف كثيرا عند تبادل الرؤساء ان كانو ديمقراطيين ام جمهوريين بالنسبة لمنطقتنا.واضاف السهيل انه في كل الاحوال الرئيس القادم سيغير من سياسته تجاه المنطقة وستكون له تفاهمات ومفاوضات جديدة.وبدات اليوم انتخابات الرئاسة الامريكية في ظل تنافس محموم بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن./انتهى3

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