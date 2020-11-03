نواب: القوات الاميركية تواصل انتهاكاتها وجرائمها في العراق

2020/11/03 | 09:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد أعضاء في البرلمان العراقي، ان الجانب الأميركي يواصل انتهاكه لسيادة العراق وخرق اجوائه وارتكاب الجرائم من دون أي حساب، مشددين على ضرورة التزام الح...

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