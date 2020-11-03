الشابندر: العراق سيكون مقبرة التطبيع مع إسرائيل

2020/11/03 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

رأى السياسي المستقل عزت الشابندر، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مهدد بالازاحة بسبب التناقضات في حكمه، فيما أشار إلى أن العراق سيكون مقبرة التطبيع مع إسرائيل.

و قال الشابندر في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الكاظمي لن يتمكن من تحقيق أي انجاز للعراقيين وهو مهدد بالازاحة بسبب التناقضات الحاصلة بحكمه”.

وأضاف، أن “الكاظمي لن يكون رمزاً للتشرينيين في الانتخابات وهو يعمل بشطارة مع فاسدين جاؤوا به للسلطة”، محذرا من “ثورة جياع تسحل الفاسدين في الشوارع”.

من جانب آخر لفت الشابندر إلى ان “ العراق سيكون مقبرة التطبيع مع اسرائيل”، مؤكدا أن “ العراق بحال طبع علاقاته مع اسرائيل فانه لن يجنى غير الدمار والخراب على عكس الدول الأخرى”.



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