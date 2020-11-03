2020/11/03 | 10:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مكتب العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة ميديا الفيلي عضو مكتب العلاقات العراقية، مقر الجبهة الفيلية.

وكان في استقبال الوفد ماهر الفيلي الأمين العام للجبهة الفيلية، وتم خلال اللقاء بحث المشاكل والمعاناة التي تواجهه شريحة الكورد الفيليين بشكل عام وضرورة ايجاد آلية للعمل المشترك بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الجبهة الفيلية.

في جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان اوضاع الكورد في بغداد بشكل عام والكورد الفيلية بشكل خاص وأكدت ميديا الفيلي ضرورة استمرار العمل على نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال في تقديم الدعم للكورد الفيليين وأبدت استعداد الاتحاد الوطني الكوردستاني للتعاون في شتى المجالات.

من جانبه ثمن الامين العام للجبهة الفيلية الزيارة، وأكد الجانبان ضرورة تواصل اللقاءات وتوحيد المواقف لخدمة الشعب.

PUKmedia اعلام مكتب العلاقات العراقية‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يؤكد دعمه للكورد الفيليين ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يؤكد دعمه للكورد الفيليين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).