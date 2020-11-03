إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية

2020/11/03 | 10:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مصرف الرافدين يوم الثلاثاء، بصرف رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق لشهر تشرين الثاني.

وجاء في بيان للمصرف انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء"، مضيفا بأن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".

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