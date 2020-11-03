الرافدين يعلن اطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية

2020/11/03 | 10:01 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (3 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي انه تم توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية من الرجال والنساء.

واضاف ان الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه.

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