ماذا تقول استطلاعات الرأي.. ومن الأقرب ليصبح السيد الجديد للبيت الأبيض؟

2020/11/03 | 10:01 - المصدر: NRT عربية

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بايدن/ ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أظهرت استطلاعات الرأي على مدى أشهر، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، ليكون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، أكد أنه سيكذبها مثلما حدث لدى فوزه المفاجئ في عام 2016.

وفيما يلي أحدث استطلاعات نوايا التصويت، عشية الاقتراع، أمس الإثنين، 2 تشرين الثاني 2020، حيث كان بايدن في الصدارة على الصعيد الوطني، ووفقا لمتوسط استطلاعات الرأي الذي حدده موقع "ريلكليربوليتيكس"، يتقدم جو بايدن السباق، بحصوله على 51 بالمئة من نوايا التصويت، بـ 6,7 نقاط على دونالد ترمب الذي منحته الاستطلاعات 44,3 بالمئة.





وظل هذا التقدم مستقرا على نطاق واسع على مدى أشهر الحملة، حتى وإن وصل في بعض الأحيان إلى نحو عشر نقاط.



الفارق الحالي هو أكثر من ضعف ما حصلت عليه هيلاري كلينتون عشية التصويت قبل أربع سنوات.



في ذلك الوقت، كانت استطلاعات الرأي صحيحة نسبيا في ما يتعلق بالتصويت الشعبي الذي فازت به المرشحة الديمقراطية.

كما تقدم بايدن في الولايات الرئيسية وبفارق ضئيل في فلوريدا، ويتركز الاهتمام على عدد من الولايات المتأرجحة التي يحتمل أن تنتقل من معسكر إلى آخر، ويتقدم جو بايدن بشكل مريح على دونالد ترمب في استطلاعات الرأي في ميشيغان بـ +5,1 نقاط وويسكنسن بـ +6,6 نقاط، وهما ولايتان في شمال الولايات المتحدة حصل على أصواتهما الملياردير الجمهوري قبل أربع سنوات بشكل فاجأ الجميع وساهمتا في فوزه.

في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات التي ترتقب نتائجها بشدة في هذه الانتخابات، يبدو تقدمه أقل من المعدل العام، إذ يسجل تقدما من 4,3 نقاط، في ما يعد أقرب إلى هامش الخطأ.

أما في الولايات الرئيسية في جنوب البلاد، تبدو نوايا التصويت متقاربة جدا، ففي فلوريدا التي يتعين على دونالد ترمب الاحتفاظ بها بأي ثمن إذا أراد نيل فرصة الفوز بولاية ثانية، تتقارب نتائج المرشحين (نقطة واحدة لصالح جو بايدن).

ويتقدم المرشح الديمقراطي وفقا لآخر استطلاع أجرته نيويورك تايمز/سيينا بـ +3، لكن وفقا لاستطلاع واشنطن بوست/ايه بي سي نيوز، فإن ترمب هو الذي يتقدم عليه بـ +2، والوضع مماثل في أريزونا (نقطة واحدة في المتوسط لصالح جو بايدن).

أما في ولاية كارولاينا الشمالية، التقت المنحنيات في نهاية الخط وهي تعطي الآن دونالد ترامب تقدما طفيفا بمقدار 0,6 نقطة.

وتحتسب المواقع المتخصصة الأخرى مثل "فايف ثيرتي إيت"، متوسطاتها بشكل مختلف وتعرض بالتالي أرقاما نهائية تظهر تقدم الديمقراطي.



ولكن في الولايات الرئيسية، تعزو أغلب استطلاعات الرأي التي تعد ميالة للجمهوريين التقدم للرئيس المنتهية ولايته.

وحتى وإن أخطأت معدلات استطلاعات الرأي الأخيرة، ولاية تلو أخرى، بهامش مماثل لما حصل قبل أربع سنوات، يبقى بايدن مرجحا للفوز، ولكن الأمر ليس بمنأى عن هامش خطأ أكبر.

ر.إ

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