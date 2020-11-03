زلزال ازمير … اكثر من 100 قتيل وعمليات البحث مستمرة

2020/11/03 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … عاشت مدينة ازمير التركية يوم الجمعة الماضي يوماً عصيباً بعد ان ضربها زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر والذي تسبب بالعديد من حالات الانهيار للمباني و تسجيل الاصابات بين المواطنين.



اليوم أعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، أرتفع الى ما يزيد 102 […]

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