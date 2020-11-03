2020/11/03 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تبدأ الانتخابات الامريكية اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة صباحاً في توقيت واشنطن ، اي عند السابعة مساءاً في توقيت مكة المكرمة وبغداد ، وعند الساعة السادسة مساءاً في توقيت القدس وعمان .



موعد اعلان النتيجة وبدلًا من ذلك، ستبدأ كل ولاية إبلاغ نتائجها بمجرد إغلاق أماكن الاقتراع الموجودة بها.



وتظل معظم أماكن الاقتراع مفتوحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موعد الانتخابات الامريكية بتوقيت “مكة والمنطقة العربية” وأعلان النتيجة وكالة الصحافة المستقلة.

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