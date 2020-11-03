ريال مدريد يبحث عنه انتصاره الأول في موقعة نارية ضد

2020/11/03 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث كل من ريال مدريد الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي عن فوزهما الأول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يلتقيان في قمة الجولة الثالثة، فيما يبدو بايرن ميونيخ حامل اللقب مرشحا فوق العادة لفوز ثالث تواليا على غرار مانشستر سيتي الإنكليزي.

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