الناتو: قد نبقى سنوات أخرى في العراق وعملنا توسع ليشمل وزارة الداخلية العراقية

2020/11/03 | 10:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قائد قوات الناتو في العراق، جيني كارينيان، أن القوات قد تبقى لخمس سنوات أخرى في العراق، حتى تفعيل برنامج الإصلاح ونظام الدفاع والأمن.كارينيان قالت في ندوة عبر الفيديو لـ “مركز رووداو للدراسات”، إن التحالف الدولي ضد داعش، في مرحلة الانتقال وسيتم تقليل عدد قواته في العراق خلال الأشهر القادمة.كاريينان، أكدت أنه “بناءً …

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