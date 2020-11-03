فرق الدفاع المدني تواصل مكافحة حريق مبنى الضرائب في العاصمة بغداد

2020/11/03 | 10:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الثلاثاء، نشوب حريق داخل هيئة العامة للضرائب.



وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020) إن "الحريق اندلع الهيئة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد في الطابق الرابع".

وأضاف البيان أن "الدفاع المدني هرع الى موقع الحريق للسيطرة على النيران بقيادة واشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ".

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