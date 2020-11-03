مصرف الرافدين يبدأ توزيع رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية

2020/11/03 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /-أعلن مصرف الرافدين، البدء بتوزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق لشهر تشرين الأول.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه “تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء”، مضيفا أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من […]

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