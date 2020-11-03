الأمن النيابية: حريصون على تضمين الموازنة تخصيصات مالية كافية للمفصولين والفاحصين

2020/11/03 | 10:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي، الثلاثاء، حرص لجنته على تضمين الموازنة العامة للبلاد التخصيصات المالية الكافية لإعادة ما تبقى من المفصولين والفاحصين.وقال الحلفي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تردنا مئات المطالبات لما تبقى من أبنائنا وإخواننا المنتسبين المفصولين والمفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع ومن الفاحصين للتعيين على ملاك وزارة الداخلية لغرض انهاء معاناتهم والاسراع بإصدار الأوامر الإدارية بمباشرتهم”.وأضاف الحلفي “إننا في لجنة الأمن والدفاع لم نبخل بأي جهد ازاء انصاف المفصولين والمفسوخة عقودهم والفاحصين وقد خاطبنا الجهات المعنية بكتب رسمية عديدة لغرض الاستجابة لهذه الطلبات والتعامل مع هذه الملفات بجدية وواقعية”.وأكد الحلفي، “حرص رئيس وأعضاء اللجنة على تضمين الموازنة العامة للبلاد التخصيصات المالية الكافية لإعادة ما تبقى من المنتسبين المفصولين والمفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع وتعيين الفاحصين على ملاك وزارة الداخلية”.



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